Над Белгородской областью сбили четыре украинских БПЛА

Российские средства ПВО пресекли очередную попытку Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковать объекты на территории России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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По данным ведомства, инцидент произошёл около 14:00 30 мая над территорией Белгородской области.

«Четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа были уничтожены», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что восемь американских оперативно-тактических ракет ATACMS сбили над акваторией Азовского моря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:СпецоперацияБелгородская областьВСУПВОМинобороны РФ

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