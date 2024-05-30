Над Белгородской областью сбили четыре украинских БПЛА
30 мая 202414:44
Российские средства ПВО пресекли очередную попытку Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковать объекты на территории России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, инцидент произошёл около 14:00 30 мая над территорией Белгородской области.
«Четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа были уничтожены», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что восемь американских оперативно-тактических ракет ATACMS сбили над акваторией Азовского моря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru