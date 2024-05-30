Кремль не видит опасности для отдыхающих на Кубани туристов из-за обстрелов ВСУ

Туристический поток в Краснодарский край круглый год весьма высокий. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Больше 10 дронов пытались атаковать два района Краснодарского края

По его словам, в настоящее время в Кремле не видят опасности для прибывающих на Кубань туристов на фоне обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«Сейчас мы такой опасности не видим», - сказал он.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что войска ПВО подавили атаку беспилотников ВСУ по популярному курортному городу Геленджик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ВСУОбстрелКраснодарский КрайТуристыДмитрий Песков

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