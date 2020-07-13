Началось строительство мощнейшего атомного ледокола «Россия»

Судоверфь «Звезда» приступила к строительству атомного ледокола «Россия». Первая резка металла для атомохода состоялась 6 июля. Закладка самого мощного в мире атомного ледокола «Россия» проекта «Лидер» планируется на сентябрь 2020 года, как сообщает официальное издание российской атомной отрасли газета «Страна Росатом».

Атомоход планируется построить к 2027 году. Контракт на создание ледокола был подписан в апреле 2020 года. На строительство судна выделили 127 миллиардов рублей.

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Длина нового атомохода составит 210 метров, ширина — 47 метров. Ледокол будет оснащен двумя атомными реакторами типа РИТМ-400, четырьмя турбинами и четырьмя гребными электродвигателями.

Всего в рамках проекта «Лидер» планируется построить три таких ледокола, которые помогут наладить круглогодичное судоходство по Северному морскому пути.

Сейчас Россия является единственной страной с атомным ледокольным флотом, в состав которого входят четыре атомных ледокола и один атомный контейнеровоз.

Ранее НСН рассказала про ледоколы проекта «Арктика», признанные самым мощным оружием в Арктике.



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ФОТО: РИА Новости/Владимир Вяткин
ТЕГИ:Ядерное ОружиеРосатомЛедокол
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