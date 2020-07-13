Началось строительство мощнейшего атомного ледокола «Россия»
Судоверфь «Звезда» приступила к строительству атомного ледокола «Россия». Первая резка металла для атомохода состоялась 6 июля. Закладка самого мощного в мире атомного ледокола «Россия» проекта «Лидер» планируется на сентябрь 2020 года, как сообщает официальное издание российской атомной отрасли газета «Страна Росатом».
Атомоход планируется построить к 2027 году. Контракт на создание ледокола был подписан в апреле 2020 года. На строительство судна выделили 127 миллиардов рублей.
Длина нового атомохода составит 210 метров, ширина — 47 метров. Ледокол будет оснащен двумя атомными реакторами типа РИТМ-400, четырьмя турбинами и четырьмя гребными электродвигателями.
Всего в рамках проекта «Лидер» планируется построить три таких ледокола, которые помогут наладить круглогодичное судоходство по Северному морскому пути.
Сейчас Россия является единственной страной с атомным ледокольным флотом, в состав которого входят четыре атомных ледокола и один атомный контейнеровоз.
Ранее НСН рассказала про ледоколы проекта «Арктика», признанные самым мощным оружием в Арктике.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
734 тыс.+6 537 / сут.
Умерли
11 439+104 / сут.
Выздоровели
504 тыс.+2 960 / сут.
- Во время пандемии москвичи стали чаще забирать собак из приютов
- Зоозащитник: Прокуратура волокитит дела по жестокому обращению с животными
- Строители Амурского ГПЗ разгромили офисы из-за задержки зарплаты
- Полпред Трутнев объяснил, зачем приехал в бунтующий Хабаровск
- Москвичи забрали из приютов более 1 тысячи животных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru