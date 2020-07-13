Началось строительство мощнейшего атомного ледокола «Россия»

Судоверфь «Звезда» приступила к строительству атомного ледокола «Россия». Первая резка металла для атомохода состоялась 6 июля. Закладка самого мощного в мире атомного ледокола «Россия» проекта «Лидер» планируется на сентябрь 2020 года, как сообщает официальное издание российской атомной отрасли газета «Страна Росатом».

Атомоход планируется построить к 2027 году. Контракт на создание ледокола был подписан в апреле 2020 года. На строительство судна выделили 127 миллиардов рублей.