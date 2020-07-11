Трамп покусился на монополию России в ледоколах
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Америка в настоящее время занимается строительством самого крупного в мире ледокола. Соответствующее заявление он сделал в штаб-квартире Южного командования ВС США в штате Флорида.
«Сейчас у нас на стадии разработки самый большой ледокол в мире. Мы собираемся и попытаемся создать, если сможем, еще 10 ледоколов», - сказал Трамп, отметив, что Россия сейчас обладает 40 ледоколами.
Также президент США отметил, что в настоящее время обсуждается вопрос строительства ледоколов по более низким, чем предполагалось, ценам.
Ранее стало известно, что Трамп поручил до 2030 года создать ледоколы для обеспечения постоянного присутствия страны в Арктике и Антарктиде.
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