Трамп покусился на монополию России в ледоколах

«Сейчас у нас на стадии разработки самый большой ледокол в мире. Мы собираемся и попытаемся создать, если сможем, еще 10 ледоколов», - сказал Трамп, отметив, что Россия сейчас обладает 40 ледоколами.

Также президент США отметил, что в настоящее время обсуждается вопрос строительства ледоколов по более низким, чем предполагалось, ценам.

Ранее стало известно, что Трамп поручил до 2030 года создать ледоколы для обеспечения постоянного присутствия страны в Арктике и Антарктиде.

