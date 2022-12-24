На Украине уничтожили двух грузинских наемников

На Украине в зоне специальной военной операции (СВО) России уничтожены двое наемников из Грузии, сообщает «Русская весна».

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Издание обнаружило в Сети видео с похорон грузинских военных. В объектив попала траурная церемония, в которой участвуют люди в военной форме с шевронами в виде флага Грузии.

«Грузинский национальный легион-"могиллион" забирает в свои ряды всё больше авантюристов, решивших побороться за идеи [Степана] Бандеры на русской земле», — говорится в публикации издания.

В последние месяцы возрастает приток на территорию Украины иностранных наемников для участия в боевых действиях на стороне Киева. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в интервью каналу «Россия 24».

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ТЕГИ:НаемникиВоенная ОперацияУкраинаГрузия
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