Издание обнаружило в Сети видео с похорон грузинских военных. В объектив попала траурная церемония, в которой участвуют люди в военной форме с шевронами в виде флага Грузии.

«Грузинский национальный легион-"могиллион" забирает в свои ряды всё больше авантюристов, решивших побороться за идеи [Степана] Бандеры на русской земле», — говорится в публикации издания.

В последние месяцы возрастает приток на территорию Украины иностранных наемников для участия в боевых действиях на стороне Киева. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в интервью каналу «Россия 24».

