Приток иностранных наемников на Украину резко вырос

В последние месяцы возрастает приток на территорию Украины иностранных наемников для участия в боевых действиях на стороне Киева. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в интервью каналу «Россия 24».

СМИ: Защищавший Лиман военный рассказал об оставлении оружия наемниками

По словам Гаврилова, вопрос об увеличении числа иностранных военнослужащих поднимался неоднократно, также указывались страны, из которых они прибывают. Дипломат отметил, что в основном наемники едут из Великобритании, Польши, США, также на стороне Украины воюют граждане Грузии.

Ранее ВКС России разгромили базу иностранных наемников на острове Хортица. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияНаемники
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