Приток иностранных наемников на Украину резко вырос

По словам Гаврилова, вопрос об увеличении числа иностранных военнослужащих поднимался неоднократно, также указывались страны, из которых они прибывают. Дипломат отметил, что в основном наемники едут из Великобритании, Польши, США, также на стороне Украины воюют граждане Грузии.

Ранее ВКС России разгромили базу иностранных наемников на острове Хортица. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

