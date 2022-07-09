Российские ВКС уничтожили хранилище американских гаубиц M777
Российские ВКС уничтожили ангар с гаубицами M777 из США, а также военными, которые вели огонь по мирным кварталам Донецка, сообщили в Минобороны РФ 9 июля.
«В районе населенного пункта Часов Яр ударом высокоточного оружия ВКС России уничтожен ангар с американскими 155-мм гаубицами М777 и до 30 украинских боевиков, обстреливавших жилые кварталы Донецка», - заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Кроме того, в Николаевской области уничтожены более 75 националистов и порядка 30 единиц техники.
В Днепропетровской области российские войска нанесли удар по пункту дислокации нацбатальона «Торнадо», в результате чего уничтожено более 40 боевиков.
В районе Соледара уничтожено более 30% украинских военнослужащих. Выведена из строя большая часть артиллерийских орудий противника.
По данным Минобороны, также нанесен удар по двум пунктам дислокации иностранных наемников под Харьковом.
На счету российских военных также пять складов боеприпасов и хранилище топлива для военной техники, два украинских Су-25.
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