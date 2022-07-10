Минобороны РФ: уничтожены американские гаубицы М777 и снаряды в Константиновке и Славянске
Российские военные нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины в Славянске и Константиновке. Об этом сообщает Минобороны РФ 10 июля.
В Славянске потери противника в живой силе составили до 100 военнослужащих, уничтожено более 1 тысячи снарядов для американских гаубиц М777.
«Высокоточным оружием наземного базирования нанесен удар по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения ВСУ и складу с боеприпасами на территории "Керамического комбината" в городе Славянск. Уничтожено до 100 человек личного состава, более 1000 артиллерийских снарядов для гаубиц М777 производства США и около 700 реактивных снарядов для РСЗО "Град"», - заявили в ведомстве.
Также российской стороне удалось уничтожить в Константиновке два ангара ВСУ с гаубицами М777 производства США.
Ранее российские ВКС уничтожили ангар с гаубицами M777 из США, а также военными, которые вели огонь по мирным кварталам Донецка, сообщили в Минобороны РФ 9 июля.
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