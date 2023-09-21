Минобороны: ВС РФ отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

Отмечается, что атаки были отражены в районах Орехово-Василевки, Курдюмовки, Клещеевки, Веселого и Химика. Подчеркивается, что ВСУ потеряли две боевые бронированные машины, боевую машину РСЗО «Ольха», пять автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку Krab.

Ранее, 18 сентября, американский миллиардер Илон Маск резко высказался в отношении результатов украинского наступления. Он заявил, что за время контрнаступления Украина потеряла слишком много людей за «столь ничтожный результат».

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Спустя три месяца президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев потерял 71,5 тысячи военных и отметил, что наступ ВСУ является «провалом», передает «Радиоточка НСН».

