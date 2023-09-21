Минобороны: ВС РФ отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на Донецком направлении свыше 350 военных, российская армия отразила пять атак. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что атаки были отражены в районах Орехово-Василевки, Курдюмовки, Клещеевки, Веселого и Химика. Подчеркивается, что ВСУ потеряли две боевые бронированные машины, боевую машину РСЗО «Ольха», пять автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку Krab.
Ранее, 18 сентября, американский миллиардер Илон Маск резко высказался в отношении результатов украинского наступления. Он заявил, что за время контрнаступления Украина потеряла слишком много людей за «столь ничтожный результат».
Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Спустя три месяца президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев потерял 71,5 тысячи военных и отметил, что наступ ВСУ является «провалом», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru