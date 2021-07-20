На границе с Афганистаном пройдут учения с участием российских военных
С 30 июля по 10 августа пройдут совместные учения вооруженных сил России и Узбекистана, сообщило РИА Новости со ссылкой на Центральный военный округ (ЦВО). Всего в них примут участие около 1,5 тысяч военных. Маневры состоятся в Сурхандарьинской области Узбекистана недалеко от границы с Афганистаном.
«Практические действия учения пройдут на полигоне "Термез" в районе, граничащем с Афганистаном, с привлечением около 200 единиц военной техники, в том числе авиационной», - говорится в сообщении ЦВО.
Ранее генерал-полковник Александр Лапин сообщал, что с 5 по 10 августа на полигоне «Харб-Майдон» в Хатлонской области на юге Таджикистана также пройдут совместные учения вооруженных сил России, Узбекистана и Таджикистана.
Ранее политолог, журналист, руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко в интервью для Telegram-канала «Радиоточка НСН» рассказал, чем опасно для России обострение в Афганистане.
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