Экс-депутат Рады заявил о планах Запада сделать ставку на Тимошенко

Западные политические силы могут рассматривать лидера партии «Батькивщина», бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко как возможный инструмент политической борьбы и потенциального кандидата в президенты страны. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» высказал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его оценке, уголовное дело, в рамках которого Тимошенко подозревают в подкупе депутатов, способно не ослабить, а напротив, усилить ее политические позиции. Килинкаров считает, что происходящее вернуло политика в центр информационной повестки после длительного периода отсутствия публичной активности.

Суд избрал Тимошенко меру пресечения в виде залога почти в $800 тысяч

Он также не исключил, что расследование может иметь серьезные политические последствия для действующей власти, поскольку Тимошенко обладает значительным политическим опытом и влиянием. По словам Килинкарова, попытки давления на нее могут сыграть против нынешнего руководства страны.

Экс-депутат допустил, что на фоне происходящего Тимошенко могут готовить к участию в президентских выборах, в том числе при поддержке США. Он выразил мнение, что активизация вокруг ее фигуры может свидетельствовать о приближении политических изменений и обсуждении будущих выборов, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
