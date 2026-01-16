Экс-депутат Рады заявил о планах Запада сделать ставку на Тимошенко

Западные политические силы могут рассматривать лидера партии «Батькивщина», бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко как возможный инструмент политической борьбы и потенциального кандидата в президенты страны. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» высказал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его оценке, уголовное дело, в рамках которого Тимошенко подозревают в подкупе депутатов, способно не ослабить, а напротив, усилить ее политические позиции. Килинкаров считает, что происходящее вернуло политика в центр информационной повестки после длительного периода отсутствия публичной активности.