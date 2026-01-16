В России допустили уступки со стороны Киева ради членства в Евросоюзе
Президент Украины Владимир Зеленский, по оценкам экспертов, может пойти на территориальные уступки в обмен на перспективу вступления страны в Евросоюз, и европейские страны теоретически способны согласиться на такой вариант, несмотря на его невыгодность. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
Он считает, что полноценное вступление Украины в ЕС на текущем этапе выглядит маловероятным на фоне коррупционных скандалов и проблем с избирательными процессами. Тем не менее, по словам политолога, в Европе могут рассмотреть такой сценарий, выдвинув для Киева жесткие и обременительные условия.
Безпалько не исключил, что среди возможных требований могут оказаться передача Евросоюзу отдельных территорий или активов, включая предприятия.
Другим вариантом он назвал формальное принятие Украины в ЕС с последующим длительным переходным периодом, в течение которого страна должна будет привести свое законодательство и экономику в соответствие с нормами союза, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России допустили уступки со стороны Киева ради членства в Евросоюзе
- Экс-депутат Рады заявил о планах Запада сделать ставку на Тимошенко
- Цыганова заявила, что патриоты не должны брать гонорары за концерты 23 февраля
- Почему подорожали билеты на концерты в Москве и Питере
- С 1 февраля в России проиндексируют более 40 соцвыплат
- Bloomberg оценил вероятность силового сценария США в отношении Ирана
- С финорганизаторов марафонов Блиновской требуют более 177 миллионов рублей
- Суд изъял у экс-мэра Сочи имущество на 1,6 миллиардов рублей
- Умер кинооператор и писатель Анатолий Заболоцкий
- СМИ: «Корабль-зомби» сменил курс в Балтийском море
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru