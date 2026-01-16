В России допустили уступки со стороны Киева ради членства в Евросоюзе

Президент Украины Владимир Зеленский, по оценкам экспертов, может пойти на территориальные уступки в обмен на перспективу вступления страны в Евросоюз, и европейские страны теоретически способны согласиться на такой вариант, несмотря на его невыгодность. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Он считает, что полноценное вступление Украины в ЕС на текущем этапе выглядит маловероятным на фоне коррупционных скандалов и проблем с избирательными процессами. Тем не менее, по словам политолога, в Европе могут рассмотреть такой сценарий, выдвинув для Киева жесткие и обременительные условия.

Безпалько не исключил, что среди возможных требований могут оказаться передача Евросоюзу отдельных территорий или активов, включая предприятия.

Другим вариантом он назвал формальное принятие Украины в ЕС с последующим длительным переходным периодом, в течение которого страна должна будет привести свое законодательство и экономику в соответствие с нормами союза, передает «Радиоточка НСН».

