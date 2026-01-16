Маткапитал с 1 февраля увеличится до 729 тысяч рублей на первого ребенка
Размер материнского капитала в России будет увеличен с 1 февраля 2026 года. Как сообщили в пресс-службе Минтруда, выплата на первого ребенка вырастет почти до 729 тысяч рублей, а на двоих детей — до 963 тысяч рублей.
В ведомстве уточнили, что сумма сертификата на первого ребенка увеличится более чем на 38,6 тысяч рублей и составит 728 921,9 рубля.
При рождении второго ребенка семьи, уже получившие сертификат ранее, смогут дополнительно рассчитывать более чем на 234 тысячи рублей.
Если же материнский капитал не оформлялся при рождении первого ребенка, то его размер при появлении второго составит 963 тысячи рублей, что превышает текущий уровень более чем на 51 тысячу рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Маткапитал с 1 февраля увеличится до 729 тысяч рублей на первого ребенка
- В России допустили уступки со стороны Киева ради членства в Евросоюзе
- Экс-депутат Рады заявил о планах Запада сделать ставку на Тимошенко
- Цыганова заявила, что патриоты не должны брать гонорары за концерты 23 февраля
- Почему подорожали билеты на концерты в Москве и Питере
- С 1 февраля в России проиндексируют более 40 соцвыплат
- Bloomberg оценил вероятность силового сценария США в отношении Ирана
- С финорганизаторов марафонов Блиновской требуют более 177 миллионов рублей
- Суд изъял у экс-мэра Сочи имущество на 1,6 миллиардов рублей
- Умер кинооператор и писатель Анатолий Заболоцкий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru