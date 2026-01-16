Маткапитал с 1 февраля увеличится до 729 тысяч рублей на первого ребенка

Размер материнского капитала в России будет увеличен с 1 февраля 2026 года. Как сообщили в пресс-службе Минтруда, выплата на первого ребенка вырастет почти до 729 тысяч рублей, а на двоих детей — до 963 тысяч рублей.

В ведомстве уточнили, что сумма сертификата на первого ребенка увеличится более чем на 38,6 тысяч рублей и составит 728 921,9 рубля.