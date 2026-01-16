Маткапитал с 1 февраля увеличится до 729 тысяч рублей на первого ребенка

Размер материнского капитала в России будет увеличен с 1 февраля 2026 года. Как сообщили в пресс-службе Минтруда, выплата на первого ребенка вырастет почти до 729 тысяч рублей, а на двоих детей — до 963 тысяч рублей.

В ведомстве уточнили, что сумма сертификата на первого ребенка увеличится более чем на 38,6 тысяч рублей и составит 728 921,9 рубля.

При рождении второго ребенка семьи, уже получившие сертификат ранее, смогут дополнительно рассчитывать более чем на 234 тысячи рублей.

Если же материнский капитал не оформлялся при рождении первого ребенка, то его размер при появлении второго составит 963 тысячи рублей, что превышает текущий уровень более чем на 51 тысячу рублей, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
