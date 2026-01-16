Почему подорожали билеты на концерты в Москве и Питере

Цены на билеты на концерты в Санкт-Петербурге увеличились на четверть и теперь в среднем составляют 2041 рубль, свидетельствуют данные исследования холдинга «On медиа», «МТС Банка» и сервиса Ticketland, которые есть в распоряжении НСН. Стоимость билетов на спектакли выросла на 14 %, достигнув средней отметки в 2708 рублей. В Москве динамика цен оказалась более заметной. Так, билеты на спектакли в праздничный период подорожали на 19% — их средняя стоимость составила 3483 рубля. Билеты на концерты подорожали на 3%, средняя цена достигла 3244 рублей.

«Цена на билеты, как правило появляется после того, как создается бюджет концерта. Бюджет концерта состоит из расходов. С 1 января увеличилась ставка НДС на расходы технические, арендные и так далее. В последнее время в связи с тем, что поднимаются цены на все, все расходы увеличиваются. Также сейчас многие артисты поднимают гонорары, в связи с этим увеличиваются цены на билеты. Почему в Санкт-Петербурге на 25%, а в Москве на 3% - сложно сказать. Наверное, дело в том, что в Москве больше больших залов, чем в Санкт-Петербурге», - сказал он.