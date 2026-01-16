Почему подорожали билеты на концерты в Москве и Питере
Даже рост стоимости билетов на культурные события не приведет к оттоку зрителей и снижению заполняемости залов, сказал НСН Владимир Зубицкий.
Стоимость билетов на концерты и спектакли растет на фоне увеличения расходов на их проведение, но люди не перестанут ходить на культурные события, заявил в беседе с НСН заслуженный работник культуры России, промоутер, советник президента компании «Артлайф» Владимир Зубицкий.
Цены на билеты на концерты в Санкт-Петербурге увеличились на четверть и теперь в среднем составляют 2041 рубль, свидетельствуют данные исследования холдинга «On медиа», «МТС Банка» и сервиса Ticketland, которые есть в распоряжении НСН. Стоимость билетов на спектакли выросла на 14 %, достигнув средней отметки в 2708 рублей. В Москве динамика цен оказалась более заметной. Так, билеты на спектакли в праздничный период подорожали на 19% — их средняя стоимость составила 3483 рубля. Билеты на концерты подорожали на 3%, средняя цена достигла 3244 рублей.
«Цена на билеты, как правило появляется после того, как создается бюджет концерта. Бюджет концерта состоит из расходов. С 1 января увеличилась ставка НДС на расходы технические, арендные и так далее. В последнее время в связи с тем, что поднимаются цены на все, все расходы увеличиваются. Также сейчас многие артисты поднимают гонорары, в связи с этим увеличиваются цены на билеты. Почему в Санкт-Петербурге на 25%, а в Москве на 3% - сложно сказать. Наверное, дело в том, что в Москве больше больших залов, чем в Санкт-Петербурге», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, билеты при этом не могут расти в цене бесконечно.
«Не думаю, что зрители будут ходить на культурные события меньше. За последний год практически 80% концертов были очень посещаемыми, аншлаговыми. Зритель с удовольствием ходит на концерты. Увеличились концерты стадионные, их стало гораздо больше, чем в допандемийное время. Возможно, если расходная бюджетная часть будет дорожать, цены будут дороже. Но цены на билеты все равно имеют какой-то потолок. Если говорить о замене на онлайн-концерты, это уже происходило. Когда началась пандемия, многие артисты записывали онлайн-концерты, но ничего не произошло. Эта история совершенно не будет востребована», - уточнил Зубицкий.
Ранее театральный критик Владимир Кантор сообщил «Радиоточке НСН», что в крупные театры Санкт-Петербурга сложно купить билет как через кассу, так и в интернете. По его словам, в большинстве случаев повышенный спрос наблюдается на спектакли в театрах с небольшим залом на 100-200 мест, куда сложно попасть именно в силу размера.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Почему подорожали билеты на концерты в Москве и Питере
- С 1 февраля в России проиндексируют более 40 соцвыплат
- Bloomberg оценил вероятность силового сценария США в отношении Ирана
- С финорганизаторов марафонов Блиновской требуют более 177 миллионов рублей
- Суд изъял у экс-мэра Сочи имущество на 1,6 миллиардов рублей
- Умер кинооператор и писатель Анатолий Заболоцкий
- СМИ: «Корабль-зомби» сменил курс в Балтийском море
- В РПЦ призвали не путать Крещенские купания с моржеванием
- Директор театра Вахтангова заявил, что цены на билеты достигли пика
- Трамп пригрозил пошлинами странам, выступающим против планов США по Гренландии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru