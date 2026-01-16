Цыганова заявила, что патриоты не должны брать гонорары за концерты 23 февраля
Певица Виктория Цыганова считает, что артисты, называющие себя патриотами, не должны получать деньги за выступления в День защитника Отечества. Об этом она заявила в комментарии «Газете.Ru».
По словам певицы, требование крупных гонораров за праздничные концерты свидетельствует о потребительском отношении к стране. Она отметила, что такие артисты воспринимают Россию прежде всего как источник заработка, а не как источник вдохновения и любви.
Цыганова сообщила, что сама на протяжении длительного времени выступает бесплатно, в том числе и вне праздничных дат. Она уточнила, что оплачивает работу музыкантов за счет собственных средств и считает недопустимым брать деньги за концерты перед военнослужащими.
Артистка пояснила, что рассматривает свои выступления в госпиталях и на передовой как благотворительную деятельность и считает это личным вкладом в поддержку солдат и офицеров. По ее мнению, в нынешних условиях просьбы о гонорарах за такие концерты выглядят неуместно. При этом Цыганова подчеркнула, что не осуждает коллег, которые хотят заработать на выступлениях 23 февраля, однако не разделяет их позицию. Она также выразила мнение, что значительные суммы на такие концерты часто выделяются из бюджетных средств, то есть из налогов граждан, и в сложное время это должно вызывать чувство стыда, передает «Радиоточка НСН».
