ПВО за ночь уничтожила 11 беспилотников ВСУ в четырех регионах
Одиннадцать беспилотников самолетного типа нейтрализовали над четырьмя регионами России, передает Минобороны.
Попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории страны пресекли ночью 7 августа.
«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено три БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, четыре над Курской областью», — сообщили в министерстве.
Еще по два дрона сбили в Воронежской и Ростовской областях.
Ранее ростовский губернатор Василий Голубев сообщил, что в северной части области были «обнаружены и поражены» два беспилотника, предварительно, пострадавших нет, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru