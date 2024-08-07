ПВО за ночь уничтожила 11 беспилотников ВСУ в четырех регионах

Одиннадцать беспилотников самолетного типа нейтрализовали над четырьмя регионами России, передает Минобороны.

Попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории страны пресекли ночью 7 августа.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено три БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, четыре над Курской областью», — сообщили в министерстве.

Еще по два дрона сбили в Воронежской и Ростовской областях.

Ранее ростовский губернатор Василий Голубев сообщил, что в северной части области были «обнаружены и поражены» два беспилотника, предварительно, пострадавших нет, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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