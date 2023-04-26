Москалькова: Украине дополнительно передали четверых тяжело раненых военнослужащих ВСУ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своём Telegram-канале заявила, что Украине были переданы четверо тяжело раненных военнослужащих ВСУ.

На Украине сообщили о возвращении пленных в ходе пасхального обмена

По её словам, их вернули сверх состоявшегося обмена «40 на 40».

«Четырёх тяжело раненых военнослужащих ВСУ Минобороны РФ, руководствуясь принципом гуманности, вернуло сверх обмена «40 на 40», - указала она.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в результате переговоров с территории Украины вернулись 40 российских военнослужащих, находившихся в плену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУМинобороны РФПленныеТатьяна Москалькова

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