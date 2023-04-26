Москалькова: Украине дополнительно передали четверых тяжело раненых военнослужащих ВСУ
26 апреля 202318:24
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своём Telegram-канале заявила, что Украине были переданы четверо тяжело раненных военнослужащих ВСУ.
По её словам, их вернули сверх состоявшегося обмена «40 на 40».
«Четырёх тяжело раненых военнослужащих ВСУ Минобороны РФ, руководствуясь принципом гуманности, вернуло сверх обмена «40 на 40», - указала она.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в результате переговоров с территории Украины вернулись 40 российских военнослужащих, находившихся в плену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru