Москалькова: Украине дополнительно передали четверых тяжело раненых военнослужащих ВСУ

Пилоты разбившегося в Мурманской области МиГ-31 катапультировались Минобороны РФ сообщило о возвращении 40 пленных и передаче Украине 44 Число погибших при пожаре в поселке Сосьва выросло до двух Глава «Роскосмоса» заявил о необходимости создания аналога «Бурана» Более тысячи заявок пришло на конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»