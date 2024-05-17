Опрос: 46% работодателей проводят мероприятия для укрепления дружбы в коллективе
Примерно 46% работодателей проводят специальные мероприятия для укрепления отношений в коллективе, говорится в исследовании сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».
А 51% опрошенных уверены, что сотрудники должны сами решать, дружить с коллегами или нет. Еще 3% организаций вообще не приветствуют дружбу на рабочем месте, так как она может снижать концентрацию.
Так, этим летом корпоративные мероприятия будут устраивать в 46% российских компаниях, что станет рекордным показателем последних трех лет, следует из опроса SuperJob.
Отмечается, что 15% работодателей не решили, будут ли они проводить летние корпоративы. Кроме того, 42% компаний, которые в прошлом году устраивали корпоративы летом и планируют сделать это и в этом году, хотят увеличить бюджет. Еще 29% работодателей планируют потратить столько же средств на проведение мероприятий, а 6% выразили желание сэкономить на празднике, передает «Радиоточка НСН».
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