Опрос: 46% работодателей проводят мероприятия для укрепления дружбы в коллективе

Так, этим летом корпоративные мероприятия будут устраивать в 46% российских компаниях, что станет рекордным показателем последних трех лет, следует из опроса SuperJob.

Отмечается, что 15% работодателей не решили, будут ли они проводить летние корпоративы. Кроме того, 42% компаний, которые в прошлом году устраивали корпоративы летом и планируют сделать это и в этом году, хотят увеличить бюджет. Еще 29% работодателей планируют потратить столько же средств на проведение мероприятий, а 6% выразили желание сэкономить на празднике, передает «Радиоточка НСН».

