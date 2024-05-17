Совет ЕС запретил вещание РИА Новости и «Известий» на территории стран-сообщества

В заявлении утверждается, что соответствующее решение не будет препятствовать сотрудникам СМИ в Евросоюзе осуществлять деятельность, не связанную с вещанием.

Глава российского МИД Мария Захарова в свою очередь заявила, что Россия ответит на эту инициативу. По ее словам, меры уже прорабатываются.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил отключить в республике российские телеканалы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

