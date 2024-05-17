Совет ЕС запретил вещание РИА Новости и «Известий» на территории стран-сообщества
17 мая 202415:29
Совет ЕС принял решение о запрете на вещание РИА «Новости», газеты «Известия» и «Российской газеты».
В заявлении утверждается, что соответствующее решение не будет препятствовать сотрудникам СМИ в Евросоюзе осуществлять деятельность, не связанную с вещанием.
Глава российского МИД Мария Захарова в свою очередь заявила, что Россия ответит на эту инициативу. По ее словам, меры уже прорабатываются.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил отключить в республике российские телеканалы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru