Депутат Соболев заявил, что при полной мобилизации отсрочек не будет
Полная мобилизация — это уже война. Как сообщает Ura.ru, об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
По его словам, в этом случае на количество детей смотреть не будут и никаких отсрочек быть не может, иначе из-за уменьшения мобилизационного ресурса «воевать будет некому».
«Там нужны военно-обученные мобилизационные ресурсы, в том числе и те, кто недавно стали гражданами России, — из Средней Азии, Казахстана. У них точно больше трёх детей. И иначе они получат полный карт-бланш», - указал парламентарий.
Соболев добавил, что при полной мобилизации бронь будет только у тех, кто нужен в тылу для производства, поддержания промышленности и обеспечения продовольственной безопасности.
Ранее комитет Госдумы по обороне рекомендовал отклонить законопроект, предоставляющий отсрочку от мобилизации отцам трёх детей в возрасте до 18 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru