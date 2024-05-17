Депутат Соболев заявил, что при полной мобилизации отсрочек не будет

По его словам, в этом случае на количество детей смотреть не будут и никаких отсрочек быть не может, иначе из-за уменьшения мобилизационного ресурса «воевать будет некому».

«Там нужны военно-обученные мобилизационные ресурсы, в том числе и те, кто недавно стали гражданами России, — из Средней Азии, Казахстана. У них точно больше трёх детей. И иначе они получат полный карт-бланш», - указал парламентарий.

Соболев добавил, что при полной мобилизации бронь будет только у тех, кто нужен в тылу для производства, поддержания промышленности и обеспечения продовольственной безопасности.

Ранее комитет Госдумы по обороне рекомендовал отклонить законопроект, предоставляющий отсрочку от мобилизации отцам трёх детей в возрасте до 18 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

