При атаке дронов в Новороссийске был поврежден трансформатор на электроподстанции

Трансформатор на электроподстанции был поврежден в результате атаки беспилотников накануне ночью в Новороссийске, сообщил оперштаб Краснодарского края.

Силы ПВО уничтожили 51 беспилотник над Крымом и 44 дрона над Кубанью

В результате инцидента без света остались порядка 16 тысяч человек и несколько социальных объектов.

Ранее в Минобороны России заявили, что более ста беспилотников самолетного типа нейтрализовали над территориями Крыма, Краснодарского края, Белгородской и Курской областей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/BalitskyEV
ТЕГИ:Краснодарский КрайУкраинаВСУ

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