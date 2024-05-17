При атаке дронов в Новороссийске был поврежден трансформатор на электроподстанции

В результате инцидента без света остались порядка 16 тысяч человек и несколько социальных объектов.

Ранее в Минобороны России заявили, что более ста беспилотников самолетного типа нейтрализовали над территориями Крыма, Краснодарского края, Белгородской и Курской областей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

