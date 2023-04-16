На Украине сообщили о возвращении пленных в ходе пасхального обмена
Россия вернула на Украину 130 пленных в ходе пасхального обмена, сообщил в своем Telegram-канале глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
Отмечается, что среди украинцев есть сержанты и рядовые, взятые в плен в ходе боев на артемовском, соледарском, запорожском и херсонском направлениях. Также в их числе - военные, пограничники, представители Национальной гвардии, моряки и сотрудники Государственной специальной службы транспорта, отмечает РБК.
«Квинтэссенцией этого праздника есть надежда. Это именно то, что чувствовали родные пленных, которые так долго ждали их», — отметил глава офиса президента Украины.
Российская сторона о возвращении военнопленных с Украины пока не сообщала.
Ранее Бойцы частной военной компании «Вагнер» показали отправку украинских военнопленных накануне Пасхи на родину. Соответствующее распоряжение дал основатель ЧВК Евгений Пригожин, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru