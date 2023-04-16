На Украине сообщили о возвращении пленных в ходе пасхального обмена

Отмечается, что среди украинцев есть сержанты и рядовые, взятые в плен в ходе боев на артемовском, соледарском, запорожском и херсонском направлениях. Также в их числе - военные, пограничники, представители Национальной гвардии, моряки и сотрудники Государственной специальной службы транспорта, отмечает РБК.

«Квинтэссенцией этого праздника есть надежда. Это именно то, что чувствовали родные пленных, которые так долго ждали их», — отметил глава офиса президента Украины.

Российская сторона о возвращении военнопленных с Украины пока не сообщала.

Ранее Бойцы частной военной компании «Вагнер» показали отправку украинских военнопленных накануне Пасхи на родину. Соответствующее распоряжение дал основатель ЧВК Евгений Пригожин, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».





