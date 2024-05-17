Тело похороненного по ошибке канадца в Челябинске эксгумируют

Тело жителя Канады, которого по ошибке похоронили в Челябинске вместо умершего россиянина Ильи Нероева, будут эксгумировать, об этом рассказала дочь россиянина Анна Нероева в беседе с ТАСС.

Эксгумация будет проводиться для того, чтобы взять анализ ДНК умершего и сверить его с результатами родственников.