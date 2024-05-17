Тело похороненного по ошибке канадца в Челябинске эксгумируют
Тело жителя Канады, которого по ошибке похоронили в Челябинске вместо умершего россиянина Ильи Нероева, будут эксгумировать, об этом рассказала дочь россиянина Анна Нероева в беседе с ТАСС.
Эксгумация будет проводиться для того, чтобы взять анализ ДНК умершего и сверить его с результатами родственников.
Сын погибшего жителя Челябинска также сдал ДНК-тест для проверки. Данные уже обработали в Санкт-Петербурге и отправили в Канаду в электронном виде.
Девушка уточнила, что ее отец скончался во время отдыха на Кубе, и его тело через несколько недель по ошибке было доставлено в Канаду. Вместо него в Россию транспортировали погибшего гражданина Канады. Родственники россиянина заметили несходство, однако предполагали, что это связано с процедурой бальзамирования и последствиями транспортировки, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru