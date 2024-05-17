В аэропорту Минвод горит терминал

В международном аэропорту Минеральных Вод произошел пожар. Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, горит крыша терминала аэропорта.

По предварительным данным, возгорание началось при проведении строительных работ. Сообщается, что воздушная гавань продолжает принимать самолеты.

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Между тем, в пресс-службе аэропорта сообщили, что возгорание произошло в строящемся сооружении на привокзальной площади, которое не принадлежит воздушной гавани. Пожар уже локализовали. Его площадь составила 15 квадратных метров.

Росавиация ранее сообщала, что новый пассажирский терминал в аэропорту Минеральные Воды откроется в 2025 году. Его строительство началось в прошлом году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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