В аэропорту Минвод горит терминал
В международном аэропорту Минеральных Вод произошел пожар. Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, горит крыша терминала аэропорта.
По предварительным данным, возгорание началось при проведении строительных работ. Сообщается, что воздушная гавань продолжает принимать самолеты.
Между тем, в пресс-службе аэропорта сообщили, что возгорание произошло в строящемся сооружении на привокзальной площади, которое не принадлежит воздушной гавани. Пожар уже локализовали. Его площадь составила 15 квадратных метров.
Росавиация ранее сообщала, что новый пассажирский терминал в аэропорту Минеральные Воды откроется в 2025 году. Его строительство началось в прошлом году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский упрекнул союзников Украины в боязни проигрыша России
- Минобороны: за неделю в плен сдались 63 украинских военных
- Трамп заявил о проблемах для США из-за союза России и Китая
- Пережившему покушение премьеру Словакии сделали еще одну операцию
- Под Тулой в рамках борьбы с незаконной миграцией задержали 15 человек
- Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных
- Тело похороненного по ошибке канадца в Челябинске эксгумируют
- В аэропорту Минвод горит терминал
- Опрос: 46% работодателей проводят мероприятия для укрепления дружбы в коллективе
- Депутат Соболев заявил, что при полной мобилизации отсрочек не будет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru