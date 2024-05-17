В Черном море уничтожили 25 безэкипажных украинских катеров

В Черном море за минувшие сутки было уничтожено 25 безэкипажных украинских катеров. Об этом говорится в отчете Минобороны РФ.

Накауне военное ведомство сообщило, что морская авиация ВМФ РФ уничтожила три украинских катера в западной части Черного моря, они двигались по направлению к Крымскому полуострову. Беспилотники были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ.

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Минобороны также сообщило, что подразделения группировки войск «Север» за неделю заняли в Харьковской области 12 населенных пунктов.


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ФОТО: t.me/DKTiP_SochiAdm
ТЕГИ:СпецоперацияБеспилотникиЧерное Море

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