В Черном море уничтожили 25 безэкипажных украинских катеров

В Черном море за минувшие сутки было уничтожено 25 безэкипажных украинских катеров. Об этом говорится в отчете Минобороны РФ.

Накауне военное ведомство сообщило, что морская авиация ВМФ РФ уничтожила три украинских катера в западной части Черного моря, они двигались по направлению к Крымскому полуострову. Беспилотники были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ.