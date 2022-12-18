МО РФ: Взят под контроль населенный пункт Яковлевка в ДНР

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Яковлевка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны РФ.

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«На Донецком направлении в результате наступательных действий российских подразделений взят под контроль населенный пункт Яковлевка Донецкой Народной Республики», —сообщается в сводке военного ведомства.

Российские военные завершают зачистку населенного пункта от украинских войск.

Ранее Российские военные уничтожили в Харькове склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии, сообщили в Минобороны РФ.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ДНРВСУРоссияМинобороны РФ
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