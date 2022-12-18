МО РФ: Взят под контроль населенный пункт Яковлевка в ДНР
Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Яковлевка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«На Донецком направлении в результате наступательных действий российских подразделений взят под контроль населенный пункт Яковлевка Донецкой Народной Республики», —сообщается в сводке военного ведомства.
Российские военные завершают зачистку населенного пункта от украинских войск.
Ранее Российские военные уничтожили в Харькове склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии, сообщили в Минобороны РФ.
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