МО РФ: Взят под контроль населенный пункт Яковлевка в ДНР

Путин на следующей неделе примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны

Гладков: один человек погиб, а еще семь — госпитализированы после обстрела ВСУ Белгородской области

МО: ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Яковлевка в ДНР

Бывший начальник Генерального штаба ВС СССР генерал армии Михаил Моисеев скончался на 84 году жизни

СМИ: форвард аргентинцев Месси восстановился и примет участие в финале ЧМ-2022 в Катаре