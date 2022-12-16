Минобороны: в Харькове уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Руководство ряда украинских городов и регионов, в том числе Харькова, сообщили в пятницу о ракетных ударах и взрывах.

Ранее в офисе Зеленского предупредили об экстренных аварийных отключениях света по всей Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

