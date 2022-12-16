Минобороны: в Харькове уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Вооруженные силы РФ уничтожили в Харькове склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии, сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, в районе населенного пункта Рай-Александровка в ДНР уничтожена украинская радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, отмечает военное воедомство.

Кличко сообщил о взрывах в трех районах Киева

Руководство ряда украинских городов и регионов, в том числе Харькова, сообщили в пятницу о ракетных ударах и взрывах.

Ранее в офисе Зеленского предупредили об экстренных аварийных отключениях света по всей Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Министерство обороны РФ
ТЕГИ:ХарьковВСУУкраинаМинобороны РФ
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