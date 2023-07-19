Российские войска крылатыми ракетами поразили военные цели в районе Одессы

Вооруженные Силы РФ ночью 19 июля нанесли групповой удар по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов украинской армии в районе Одессы, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Сбит один из последних беспилотников ВСУ Bayraktar

В сообщении говорится, что для удара, который также нанесли по украинской авиабазе Канатово в Кировоградской области, было использовано высокоточное оружие морского и воздушного базирования.

«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», - заключили в российском оборонном ведомстве.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооружённые силы РФ уничтожили крупнейший армейский склад ГСМ во временно подконтрольной ВСУ части региона, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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