Российские войска крылатыми ракетами поразили военные цели в районе Одессы
Вооруженные Силы РФ ночью 19 июля нанесли групповой удар по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов украинской армии в районе Одессы, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В сообщении говорится, что для удара, который также нанесли по украинской авиабазе Канатово в Кировоградской области, было использовано высокоточное оружие морского и воздушного базирования.
«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», - заключили в российском оборонном ведомстве.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооружённые силы РФ уничтожили крупнейший армейский склад ГСМ во временно подконтрольной ВСУ части региона, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru