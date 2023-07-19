Зеленский поручил усилить защиту портов Одессы после ночных ударов

Президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить защиту одесских портов после ночных ударов по ним. Об этом говорится в Telegram-канале главы государства.

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«Военным дал поручение усилить защиту людей и портовой инфраструктуры», - говорится в сообщении.

Ранее градоначальник Одессы Геннадий Труханов назвал прошедшую ночь одной из самых страшных с начала военного конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:ОдессаВСУВладимир Зеленский

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