За прошедшие сутки на южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли зболее 170 военных, 3 танка, САУ Caezar и артсистему М777, передает ТАСС.

В Хмельницкой области накануне уничтожен склад с ракетами Storm Shadow.

«23 июня в ответ на удар по автомобильному мосту через Чонгарский пролив на украинской авиабазе в районе населенного пункта Староконстантинов Хмельницкой области уничтожен склад с крылатыми ракетами Storm Shadow", – заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Южная» группировка войск за прошедшие сутки сумела отразить удевять атак ВСУ на донецком направлении - около населенных пунктов Веселое, Артемовск, Авдеевка, Первомайское и Марьинка.

Сообщается, что ВС РФ уничтожили 245 украинских военнослужащих, 1 боевая машина пехоты, 7 пикапов, гаубицы Д-20 и Д-30

Ранее американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется признать поражение страны из-за провала контрнаступления украинской армии.





