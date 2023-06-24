Минобороны заявило о безуспешных попытках наступления ВСУ на ряде направлений
Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) вести наступление на южнодонецком, запорожском, донецком и краснолиманском направлениях оказались безуспешными, атаки украинской стороны отражены, сообщает Минобороны РФ 24 июня.
За прошедшие сутки на южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли зболее 170 военных, 3 танка, САУ Caezar и артсистему М777, передает ТАСС.
В Хмельницкой области накануне уничтожен склад с ракетами Storm Shadow.
«23 июня в ответ на удар по автомобильному мосту через Чонгарский пролив на украинской авиабазе в районе населенного пункта Староконстантинов Хмельницкой области уничтожен склад с крылатыми ракетами Storm Shadow", – заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Южная» группировка войск за прошедшие сутки сумела отразить удевять атак ВСУ на донецком направлении - около населенных пунктов Веселое, Артемовск, Авдеевка, Первомайское и Марьинка.
Сообщается, что ВС РФ уничтожили 245 украинских военнослужащих, 1 боевая машина пехоты, 7 пикапов, гаубицы Д-20 и Д-30
Ранее американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется признать поражение страны из-за провала контрнаступления украинской армии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru