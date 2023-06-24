Риттер: Зеленскому придется признать поражение из-за провала ВСУ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется признать поражение страны из-за провала контрнаступления украинской армии, считает американский разведчик в отставке Скотт Риттер. Об этом эксперт заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

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По словам Риттера, Зеленский принимал решение о контрнаступлении на основе политических соображений, пытаясь «ублажить» партнеров из НАТО в преддверии июльского саммита альянса. Однако Киеву не удалось реализовать военный сценарий, который хотел видеть блок.

«Если приехать в Вильнюс 11 июля, в день, когда стартует саммит НАТО, имея при этом на руках лишь погибших украинцев, уничтоженную технику, сдавшихся в плен солдат <…>, то фальшивкой уже не отделаешься: придется признавать, что проиграл», — подчеркнул экс-разведчик.

Риттер отметил, что под проигравшими понимает не только Украину, но также НАТО и Запад.

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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