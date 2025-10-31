Ранее российское ведомство получило приказ президента РФ Владимира Путина обеспечить проезд зарубежных журналистов для посещения мест, где заблокированы силы ВСУ, в Красноармейске, Димитрове и Купянске, напоминает «Свободная пресса». В украинском МИД предупредили иностранные СМИ о «нарушении законодательства» в случае таких поездок и о «юридических последствиях».

Как отметил Конашенков, запрет на въезд в «котлы» нужен Киеву «для сокрытия реального положения дел на фронте и обмана международной общественности и жителей Украины». Решение украинской стороны стало официальным признанием катастрофичности ситуации для остатков ее армии в Красноармейске, Димитрове и Купянске.

