Минобороны: Запрет на въезд к «котлам» нужен Киеву для обмана
Украина закрывает журналистам въезд к «котлам» с военными ВСУ, чтобы скрыть положение дел на фронте. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ранее российское ведомство получило приказ президента РФ Владимира Путина обеспечить проезд зарубежных журналистов для посещения мест, где заблокированы силы ВСУ, в Красноармейске, Димитрове и Купянске, напоминает «Свободная пресса». В украинском МИД предупредили иностранные СМИ о «нарушении законодательства» в случае таких поездок и о «юридических последствиях».
Как отметил Конашенков, запрет на въезд в «котлы» нужен Киеву «для сокрытия реального положения дел на фронте и обмана международной общественности и жителей Украины». Решение украинской стороны стало официальным признанием катастрофичности ситуации для остатков ее армии в Красноармейске, Димитрове и Купянске.
