«За сутки уничтожено до 140 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, а также гаубицы Д-20 и "Мста-Б"», – говорится в официальном сообщении ведомства.

Российские войска учпешно ответили на три контратаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка и Берестовое Харьковской области.

Скопление живой силы и техники украинской стороны удалось поразить ВС РФ в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.

Ранее в Минобороны России сообщили, что на линии боевого соприкосновения с начала летнего украинского наступления ВС РФ уничтожили более 4,9 тысяч единиц различного украинского вооружения. Российское оборонное ведомство уточнило, что среди уничтоженной техники 1831 танк и другие бронированные машины, в том числе 25 Leopard, 21 Bradley, отмечает «Радиоточка НСН».





