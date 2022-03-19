Политолог назвал надежную гарантию нейтралитета Украины
Самой надежной гарантией нейтралитета Украины стало бы наличие нескольких российских военных баз на ее территории, считает политолог Денис Батурин. Об этом эксперт рассказал в беседе с РИА Новости.
«Вопрос нейтрального статуса Киева и гарантий ее безопасности касается не только России и Украины, но и других стран, готовых участвовать в этом процессе. С мой точки зрения, самой надежной гарантией нейтралитета Украины станет наличие на ее территории нескольких военных баз России», — подчеркнул Батурин.
Политолог указал, что к вопросу гарантий безопасности нейтрального статуса Украины проявляют интерес Франция и Турция. При этом Киев хочет включить в этот процесс США и Великобританию, которые могут под гарантиями безопасности нейтралитета подразумевать оказание помощи в виде поставок оружия.
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