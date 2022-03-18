Минобороны РФ отчиталось об уничтожении боевых самолетов Украины

«В результате уничтожены стоянка с украинскими боевыми самолётами на авиаремонтном заводе города Львов, а также склады боеприпасов и украинской военной техники в пригородах Николаева и Вознесенска», — уточнил он.

Ранее Конашенков рассказал, что Вооруженные силы РФ ракетами «Искандер» разгромили украинские пусковые ракетные установки.

