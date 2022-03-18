Минобороны РФ отчиталось об уничтожении боевых самолетов Украины

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил в пятницу об уничтожении российскими военными стоянки с украинскими боевыми самолётами.

По его словам, Вооруженные силы России нанесли с серию ударов с применением высокоточного оружия.

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«В результате уничтожены стоянка с украинскими боевыми самолётами на авиаремонтном заводе города Львов, а также склады боеприпасов и украинской военной техники в пригородах Николаева и Вознесенска», — уточнил он.

Ранее Конашенков рассказал, что Вооруженные силы РФ ракетами «Искандер» разгромили украинские пусковые ракетные установки.

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ФОТО: Минобороны РФ
ТЕГИ:СамолетыУкраинаИгорь КонашенковМинобороны РФ
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