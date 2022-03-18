Минобороны РФ отчиталось об уничтожении боевых самолетов Украины
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил в пятницу об уничтожении российскими военными стоянки с украинскими боевыми самолётами.
По его словам, Вооруженные силы России нанесли с серию ударов с применением высокоточного оружия.
«В результате уничтожены стоянка с украинскими боевыми самолётами на авиаремонтном заводе города Львов, а также склады боеприпасов и украинской военной техники в пригородах Николаева и Вознесенска», — уточнил он.
Ранее Конашенков рассказал, что Вооруженные силы РФ ракетами «Искандер» разгромили украинские пусковые ракетные установки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,5 млн+34 442 / сут.
Умерли
364 тыс.+524 / сут.
Выздоровели
16,0 млн+105 тыс. / сут.
- Путин и Макрон по телефону обсудили ситуацию на Украине
- «Яндекс» подтвердил продажу агрегаторов «Дзен» и «Новости»
- Си Цзиньпин: противоречия КНР и США не должны сказаться на мировой торговле
- Минобороны РФ отчиталось об уничтожении боевых самолетов Украины
- Специалисты сферы услуг переходят из Инстаграм на «Авито»
- На Украине заочно арестовали Виктора Медведчука
- Полностью российский экипаж отправился на МКС
- МИД ФРГ призвал задуматься об отказе от российской нефти
- Мединский: Киев и Москва сблизились по вопросу нейтрального статуса Украины и невступления в НАТО
- Собянин выступил на концерте-митинге в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru