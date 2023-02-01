В Херсонской области нашли тайник с сотнями мин, подготовленных для диверсий

По данным правоохранителей, схрон нашли в нескольких километрах от населенного пункта Новая Маячка. В яме, обложенной ветвями, хранились более 250 минометных боеприпасов, 200 крупнокалиберных снарядов, артиллерийский порох, взрыватели, указывает телеканал «360».

«Предварительно установлено, что оборудованный рядом с районом боевых действий схрон, вероятно, предназначался для совершения диверсий», — отмечается в сообщении.

Более сотни мин из тайника оказались подготовленными к боевому применению. Опасную находку уничтожили взрывотехники во взаимодействии со специалистами полицейского спецназа и военнослужащими.

Ранее сотрудники органов безопасности Луганской народной республики обнаружили в Кременском районе тайник с 306 килограммами взрывчатки, напоминает Ura.ru.

