В Херсонской области нашли тайник с сотнями мин, подготовленных для диверсий
Полицейские обнаружили в Херсонской области тайник с сотнями мин, подготовленный для диверсий. Об этом сообщает «МВД Медиа».
По данным правоохранителей, схрон нашли в нескольких километрах от населенного пункта Новая Маячка. В яме, обложенной ветвями, хранились более 250 минометных боеприпасов, 200 крупнокалиберных снарядов, артиллерийский порох, взрыватели, указывает телеканал «360».
«Предварительно установлено, что оборудованный рядом с районом боевых действий схрон, вероятно, предназначался для совершения диверсий», — отмечается в сообщении.
Более сотни мин из тайника оказались подготовленными к боевому применению. Опасную находку уничтожили взрывотехники во взаимодействии со специалистами полицейского спецназа и военнослужащими.
Ранее сотрудники органов безопасности Луганской народной республики обнаружили в Кременском районе тайник с 306 килограммами взрывчатки, напоминает Ura.ru.
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