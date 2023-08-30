Минобороны: Восточнее острова Змеиный уничтожен катер ВСУ с экипажем
30 августа 202312:07
Российский истребитель Су-30 уничтожил украинский военный катер к востоку от острова Змеиный. Об этом сообщили в Минобороны.
«30 августа ... в акватории Черного моря экипажем самолета Су-30 морской авиации был уничтожен быстроходный военный катер ВСУ с экипажем», — подчеркнули в военном ведомстве.
Ранее Минобороны заявило об уничтожении в Черном море четырех быстроходных военных катеров противника. В результате были ликвидированы десантные группы украинских сил специальных операций численностью до 50 военных, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru