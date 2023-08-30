Минобороны: Восточнее острова Змеиный уничтожен катер ВСУ с экипажем

Российский истребитель Су-30 уничтожил украинский военный катер к востоку от острова Змеиный. Об этом сообщили в Минобороны.

В Черном море уничтожены украинские быстроходные катера

«30 августа ... в акватории Черного моря экипажем самолета Су-30 морской авиации был уничтожен быстроходный военный катер ВСУ с экипажем», — подчеркнули в военном ведомстве.

Ранее Минобороны заявило об уничтожении в Черном море четырех быстроходных военных катеров противника. В результате были ликвидированы десантные группы украинских сил специальных операций численностью до 50 военных, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
ТЕГИ:ВСУЧерное МореМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры