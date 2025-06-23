США закрыли базу в Катаре и призвали своих граждан укрыться из-за угрозы атаки
Посольство США в Катаре призвало американских граждан укрыться в безопасных местах и оставаться там до получения дальнейших указаний. Соответствующее сообщение опубликовало диппредставительство.
Одновременно Федеральное авиационное управление США объявило о временном закрытии аэродрома на территории авиабазы Аль-Удейд, где дислоцированы американские военные. Причины ограничения работы не уточняются, однако эта мера совпала с сообщениями о возможной атаке Ираном объектов США на Ближнем Востоке.
Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, Иран, предположительно, перебрасывает в регион ракетные установки, которые могут быть использованы для удара по американским силам.
По данным источников издания, действия Тегерана призваны стать ответом на недавний удар США и конфликта с Израилем, передает «Радиоточка НСН».
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