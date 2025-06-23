США закрыли базу в Катаре и призвали своих граждан укрыться из-за угрозы атаки

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, Иран, предположительно, перебрасывает в регион ракетные установки, которые могут быть использованы для удара по американским силам.

По данным источников издания, действия Тегерана призваны стать ответом на недавний удар США и конфликта с Израилем, передает «Радиоточка НСН».

