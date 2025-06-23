Путин выразил соболезнования в связи со смертью Талызиной

В своей телеграмме родным и близким актрисы он отметил, что замечаетльные работы актрисы в кино и в театре являются «достойным примером вдохновенного творчества, подвижнического служения отечественной культуре, людям».

«Светлая память о Валентине Илларионовне навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, всех почитателей её щедрого дарования», - подчеркнул глава государства.

Советская и российская актриса театра и кино Валентина Талызина умерла 21 июня в возрасте 90 лет, сообщает RT. Известно, что артистка долгое время боролась с онкологией.

