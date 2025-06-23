Путин выразил соболезнования в связи со смертью Талызиной
Президент РФ Владимир Путин глубокие соболезнования после смерти народной артистки РСФСР Валентины Талызиной. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В своей телеграмме родным и близким актрисы он отметил, что замечаетльные работы актрисы в кино и в театре являются «достойным примером вдохновенного творчества, подвижнического служения отечественной культуре, людям».
«Светлая память о Валентине Илларионовне навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, всех почитателей её щедрого дарования», - подчеркнул глава государства.
Советская и российская актриса театра и кино Валентина Талызина умерла 21 июня в возрасте 90 лет, сообщает RT. Известно, что артистка долгое время боролась с онкологией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru