Рассел Кроу получил роль в новом «Горце»

На данный момент известно, что главную роль в ленте получил Генри Кавилл, сыгравший Супермена в «Человеке из стали». Кого сыграет 61-летний Кроу пока не раскрывается.

Создатели фильма утверждают, что это будет одна из центральных ролей. В этой связи издание предположило, что Кроу может предстать в образе наставника Маклауда - Рамиреса, которого в 1986 году в оригинальной ленте с Кристофером Ламбертом сыграл Шон Коннери.

Ранее стало известно, что режиссёром перезапуска фильма «Горец» станет автор франшизы о наёмном убийце Джоне Уике Чад Стахелски, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

