Рассел Кроу получил роль в новом «Горце»
Обладатель премии «Оскар», австралийский киноактёр и кинорежиссёр Рассел Кроу вошёл в актёрский состав ремейка фильма «Горец» о бессмертном воине Конноре Маклауде. Об этом сообщает Collider.
На данный момент известно, что главную роль в ленте получил Генри Кавилл, сыгравший Супермена в «Человеке из стали». Кого сыграет 61-летний Кроу пока не раскрывается.
Создатели фильма утверждают, что это будет одна из центральных ролей. В этой связи издание предположило, что Кроу может предстать в образе наставника Маклауда - Рамиреса, которого в 1986 году в оригинальной ленте с Кристофером Ламбертом сыграл Шон Коннери.
Ранее стало известно, что режиссёром перезапуска фильма «Горец» станет автор франшизы о наёмном убийце Джоне Уике Чад Стахелски, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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