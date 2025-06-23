Катар пригрозил ответом на ракетный удар Ирана по базе Эль-Удейд

Катар осудил ракетный обстрел своей территории со стороны Ирана и заявил о праве на пропорциональный ответ. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД страны Маджида аль-Ансари.

По словам дипломата, атака Корпуса стражей исламской революции по авиабазе Эль-Удейд, где размещены силы США и стран коалиции, расценивается Дохой как грубое нарушение суверенитета, воздушного пространства и норм международного права.

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Катарские власти подчеркнули, что расценивают инцидент как акт агрессии и оставляют за собой право на ответные действия, соразмерные характеру и масштабу атаки.

Аль-Ансари уточнил, что силы ПВО страны отреагировали оперативно и успешно перехватили иранские ракеты, направленные на военный объект, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
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