Катар пригрозил ответом на ракетный удар Ирана по базе Эль-Удейд

Катар осудил ракетный обстрел своей территории со стороны Ирана и заявил о праве на пропорциональный ответ. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД страны Маджида аль-Ансари.

По словам дипломата, атака Корпуса стражей исламской революции по авиабазе Эль-Удейд, где размещены силы США и стран коалиции, расценивается Дохой как грубое нарушение суверенитета, воздушного пространства и норм международного права.