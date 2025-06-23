СМИ: Иран запустил шесть баллистических ракет по американским объектам в Катаре

В районе катарской столицы Дохи вечером были слышны взрывы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидца.

Израильский чиновник сообщил корреспонденту Axios Бараку Равиду, что, по предварительным данным, Иран выпустил шесть ракет по американским военным объектам, расположенным на территории Катара.