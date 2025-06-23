Во Франции начали расследование после 145 жалоб на уколы шприцем на фестивале

Во Франции полиция расследует многочисленные случаи нападений с использованием шприцев, зафиксированные во время празднования ежегодного музыкального фестиваля Fête de la Musique. Как сообщает газета Le Parisien, в органы правопорядка по всей стране поступило 145 заявлений от граждан, утверждающих, что были уколоты неизвестными в общественных местах.

Согласно официальным данным, наибольшее число жалоб (более 20) зарегистрировано в столичном регионе Иль-де-Франс, включая 13 случаев в Париже. Среди пострадавших, преимущественно женщин, есть несовершеннолетние. Несколько человек — в частности, 15-летняя девушка, 18-летний юноша и взрослая женщина — пожаловались на резкое ухудшение самочувствия после инцидента.