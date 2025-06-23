СБУ рассказала о предотвращении покушения на Зеленского в Польше

Служба безопасности Украины заявила о срыве попытки покушения на президента Владимира Зеленского, которая, по утверждению ведомства, готовилась при участии российских спецслужб. Подробности спецоперации раскрыл глава СБУ Василий Малюк в интервью «РБК-Украина».

По словам Малюка, только за последнее время зафиксированы как минимум две попытки физического устранения главы украинского государства. Одну из них якобы должен был осуществить бывший военный, гражданин Польши, завербованный российской стороной «еще десятки лет назад».