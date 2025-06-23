СБУ рассказала о предотвращении покушения на Зеленского в Польше
Служба безопасности Украины заявила о срыве попытки покушения на президента Владимира Зеленского, которая, по утверждению ведомства, готовилась при участии российских спецслужб. Подробности спецоперации раскрыл глава СБУ Василий Малюк в интервью «РБК-Украина».
По словам Малюка, только за последнее время зафиксированы как минимум две попытки физического устранения главы украинского государства. Одну из них якобы должен был осуществить бывший военный, гражданин Польши, завербованный российской стороной «еще десятки лет назад».
Как утверждает СБУ, объектом атаки должен был стать аэропорт Жешув-Ясенка, где планировалось совершить покушение с использованием либо FPV-дрона, либо снайперского оружия. По словам Малюка, операция была сорвана в результате скоординированных действий украинской спецслужбы и польского Агентства внутренней безопасности.
О подготовке нападения украинская сторона впервые сообщила в апреле 2024 года. Тогда власти заявили о задержании гражданина Польши, который, по версии следствия, собирал информацию о системе охраны аэропорта в Жешуве и передавал ее российским структурам для подготовки возможной атаки на президента Украины во время его визита в страну, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru