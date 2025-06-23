Трамп потребовал разъяснений слов Медведева о ядерной помощи Ирану
Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность заявлением заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о возможной передаче ядерных боезарядов Ирану. Об этом американский лидер написал в своей соцсети TRUTH Social, комментируя высказывания российского политика.
Трамп заявил, что если Медведев действительно говорил о готовности ряда стран поставить Тегерану ядерное вооружение, он хочет немедленно получить подтверждение этой информации.
По его словам, подобные заявления требуют особого внимания, поскольку термин «ядерный» не должен использоваться легкомысленно.
Ранее Медведев в ответ на удары США по Ирану написал, что в случае дальнейшей эскалации конфликта некоторые государства могут напрямую передать Тегерану свои ядерные боекомплекты, передает «Радиоточка НСН».
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