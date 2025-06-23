Трамп потребовал разъяснений слов Медведева о ядерной помощи Ирану

Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность заявлением заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о возможной передаче ядерных боезарядов Ирану. Об этом американский лидер написал в своей соцсети TRUTH Social, комментируя высказывания российского политика.

Трамп заявил, что если Медведев действительно говорил о готовности ряда стран поставить Тегерану ядерное вооружение, он хочет немедленно получить подтверждение этой информации.

Вздох перед свержением: При каких условиях Иран перекроет Ормузский пролив

По его словам, подобные заявления требуют особого внимания, поскольку термин «ядерный» не должен использоваться легкомысленно.

Ранее Медведев в ответ на удары США по Ирану написал, что в случае дальнейшей эскалации конфликта некоторые государства могут напрямую передать Тегерану свои ядерные боекомплекты, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Ядерное ОружиеИранДмитрий МедведевДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры