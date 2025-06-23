СМИ: В Дамаске задержали организаторов теракта в церкви
Силовые структуры Сирии задержали предполагаемых организаторов и участников террористической атаки, произошедшей в церкви святого Илии в дамасском районе Дувейла. Об это сообщает агентство SANA со ссылкой на источник в службе общей разведки.
По данным агентства, задержание произошло в ходе спецоперации, проведенной менее чем через сутки после взрыва. В числе задержанных — предполагаемый организатор нападения и несколько членов подпольной террористической ячейки.
Теракт произошел 22 июня во время богослужения. Как сообщили очевидцы, в храме сработало взрывное устройство, которое привел в действие смертник.
По последним данным министерства здравоохранения Сирии, жертвами атаки стали не менее 25 человек, свыше 60 получили ранения, передает «Радиоточка НСН».
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