СМИ: В Дамаске задержали организаторов теракта в церкви

Силовые структуры Сирии задержали предполагаемых организаторов и участников террористической атаки, произошедшей в церкви святого Илии в дамасском районе Дувейла. Об это сообщает агентство SANA со ссылкой на источник в службе общей разведки.

По данным агентства, задержание произошло в ходе спецоперации, проведенной менее чем через сутки после взрыва. В числе задержанных — предполагаемый организатор нападения и несколько членов подпольной террористической ячейки.

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Теракт произошел 22 июня во время богослужения. Как сообщили очевидцы, в храме сработало взрывное устройство, которое привел в действие смертник.

По последним данным министерства здравоохранения Сирии, жертвами атаки стали не менее 25 человек, свыше 60 получили ранения, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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