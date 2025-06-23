СМИ: В Дамаске задержали организаторов теракта в церкви

Силовые структуры Сирии задержали предполагаемых организаторов и участников террористической атаки, произошедшей в церкви святого Илии в дамасском районе Дувейла. Об это сообщает агентство SANA со ссылкой на источник в службе общей разведки.

По данным агентства, задержание произошло в ходе спецоперации, проведенной менее чем через сутки после взрыва. В числе задержанных — предполагаемый организатор нападения и несколько членов подпольной террористической ячейки.