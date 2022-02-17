Минобороны: Воинские части вернутся в свои гарнизоны
Воинские соединения, которые были задействованы в совместных российско-белорусских военных учениях, возвращаются в места постоянного расположения. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил РФ соединения и воинские части, выполнившие учебные задачи на полигонах, совершают марши в пункты дисклокации комбинированным способом», - сказал Конашенков.
По его словам, некоторые подразделения уже вернулись в свои гарнизоны.
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