Колонны военной техники покинули Крым после учений

«По прибытии в ППД (пункты постоянной дислокации – ред.) военнослужащие приступят к обслуживанию техники и ее подготовке к очередным этапам плановых мероприятий боевой подготовки», - добавили в округе.

Военные уточнили РИА Новости, что после завершения выполнения тактических задач в рамках плановых учений на общевойсковых полигонах Крымского полуострова часть техники и личный состав выполняют механизированные марши в пункты постоянной дислокации на штатной боевой технике.

Ранее Минобороны показало, как эшелон с военной техникой пересекает Крымский мост.

