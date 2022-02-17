Колонны военной техники покинули Крым после учений

Около 10 колонн военной техники с крупногабаритными, многотонными и опасными грузами выполнили марш-бросок из Крыма после учений. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, более 500 километров колоны прошли именно автомобильными маршрутами. Часть маршрута проходила по участку трассы «Таврида» через Керченский пролив по Крымскому мосту.

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«По прибытии в ППД (пункты постоянной дислокации – ред.) военнослужащие приступят к обслуживанию техники и ее подготовке к очередным этапам плановых мероприятий боевой подготовки», - добавили в округе.

Военные уточнили РИА Новости, что после завершения выполнения тактических задач в рамках плановых учений на общевойсковых полигонах Крымского полуострова часть техники и личный состав выполняют механизированные марши в пункты постоянной дислокации на штатной боевой технике.

Ранее Минобороны показало, как эшелон с военной техникой пересекает Крымский мост.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минобороны РФУченияКрым
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