Всего высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС помогли российским военным ликвидировать девять военных объектов Украины.

«В том числе один пункт управления бригады ВСУ, четыре опорных пункта и мест сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Барвенково, Новая Дмитровка и Ивановка Харьковской области», — рассказал он.

Также Конашенков сообщил об успешных ударах по позициям ВСУ. Всего уничтожены командно-наблюдательный пункт батальона, 25 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, до 150 националистов; в ночное время выполнено 423 огневые задачи. Поражены: 26 пунктов управления, 367 опорных пунктов и районов скопления живой силы и военной техники, 25 позиций артиллерийских батарей.

Накануне сообщалось, что вблизи населенного пункта Червонное российские военнослужащие уничтожили три украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения.

