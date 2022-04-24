Минобороны: В Павловграде уничтожены цеха по производству взрывчатки для ВСУ

Российские военные с помощью высокоточных ракет наземного базирования произвели обстрел и уничтожили цеха по производству взрывчатых веществ и порохов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Павлограда. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков на утреннем брифинге24 апреля.

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Всего высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС помогли российским военным ликвидировать девять военных объектов Украины.

«В том числе один пункт управления бригады ВСУ, четыре опорных пункта и мест сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Барвенково, Новая Дмитровка и Ивановка Харьковской области», — рассказал он.

Также Конашенков сообщил об успешных ударах по позициям ВСУ. Всего уничтожены командно-наблюдательный пункт батальона, 25 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, до 150 националистов; в ночное время выполнено 423 огневые задачи. Поражены: 26 пунктов управления, 367 опорных пунктов и районов скопления живой силы и военной техники, 25 позиций артиллерийских батарей.

Накануне сообщалось, что вблизи населенного пункта Червонное российские военнослужащие уничтожили три украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения.

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ФОТО: Минобороны РФ
ТЕГИ:УкраинаМинобороныМинобороны РФИгорь Конашенков
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