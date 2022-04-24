Минобороны: В Павловграде уничтожены цеха по производству взрывчатки для ВСУ
Российские военные с помощью высокоточных ракет наземного базирования произвели обстрел и уничтожили цеха по производству взрывчатых веществ и порохов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Павлограда. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков на утреннем брифинге24 апреля.
Всего высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС помогли российским военным ликвидировать девять военных объектов Украины.
«В том числе один пункт управления бригады ВСУ, четыре опорных пункта и мест сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Барвенково, Новая Дмитровка и Ивановка Харьковской области», — рассказал он.
Также Конашенков сообщил об успешных ударах по позициям ВСУ. Всего уничтожены командно-наблюдательный пункт батальона, 25 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, до 150 националистов; в ночное время выполнено 423 огневые задачи. Поражены: 26 пунктов управления, 367 опорных пунктов и районов скопления живой силы и военной техники, 25 позиций артиллерийских батарей.
Накануне сообщалось, что вблизи населенного пункта Червонное российские военнослужащие уничтожили три украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения.
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