Минобороны сообщило об уничтожении двух американских РСЗО HIMARS в Донбассе

Российские ВКС уничтожили две американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны.

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Отмечается, что пусковые установки системы залпового огня были уничтожены в районе населенного пункта Малотарановка. Помимо этого, авиация России поразила пункт временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады ВСУ в Харькове.

«Уничтожено до 100 украинских националистов и четыре единицы военной техники», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.

Ранее украинские военные обстреляли населенный пункт Снежное Донецкой Народной Республики из поставляемых Западом реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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